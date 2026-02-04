Сергей Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Этуша

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин присвоил улице на западе Москвы имя актера театра и кино, народного артиста СССР Владимира Этуша. Уже подписано соответствующее постановление, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Наименование присвоено безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в районе Раменки. Улица станет частью кинематографического квартала, 11 объектов которого уже носят имена знаменитых отечественных режиссеров и актеров. Новая улица проходит между улицами Лобачевского и Василия Ланового.

Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. В 1941 году с началом Великой Отечественной войны он добровольно ушел на фронт. Был награжден орденом Красной Звезды, а в 1943 году получил тяжелое ранение под Запорожьем.

В 1944 году Этуш вернулся в столицу. Он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего был принят в Театр имени Евгения Вахтангова. Там Этуш стал одним из ведущих актеров.

Зрители знают Этуша по его ярким ролям в кино, например, по товарищу Саахову в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", инженеру Брунсу ("Двенадцать стульев"), врачу Шпаку ("Иван Васильевич меняет профессию").

Кроме того, Этуш преподавал в качестве ассистента педагога по мастерству актера в Театральном училище имени Щукина, профессором которого стал в 1976 году. Более 30 лет был ректором и художественным руководителем вуза.

Этуш был лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Он ушел из жизни 9 марта 2019 года, актера похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2025 году установили более 3,6 тысячи домовых и свыше 1,1 тысячи городских указателей. Вся навигация в городе соответствует единому стандарту.

В столице продолжается развитие проекта историко-патриотической навигации. Например, было установлено почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодом. С помощью смартфона можно отсканировать его и получить информацию о достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством.