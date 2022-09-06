Улицы в Раменках получили названия в честь отечественных актеров – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин официально утвердил названия 11 улиц в столичном районе Раменки, которые были выбраны москвичами в честь известных отечественных актеров и кинорежиссеров в рамках проекта "Активный гражданин".

"Москвичи сами выбрали названия новым улицам жилого квартала в Раменках. Он строится рядом с Мосфильмовской улицей, поэтому горожане предложили дать им имена известных артистов и режиссеров кино. Мы поддержали, и теперь улицы официально названы в честь любимых многими поколениями зрителей актеров", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин пояснил, что в районе появились улицы Фаины Раневской, Иннокентия Смоктуновского, Анатолия Папанова, Василия Ланового, Андрея Миронова, Олега Янковского, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева и Олега Табакова.

"Еще две улицы будут носить имена выдающихся режиссеров Сергея Бондарчука и Леонида Гайдая", – заключил он.

Ранее сообщалось, что москвичи проголосуют в "Активном гражданине" за названия улиц и станций метро. Отмечается, что в ближайшие две недели планируется запустить 12 голосований, сейчас уже доступно четыре. В рамках первого голосования жители столицы должны выбрать название для станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии и будет полностью входить в инфраструктуру аэропорта Внуково.