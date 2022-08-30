Москвичам предложили выбрать названия для улиц и станций метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи проголосуют в "Активном гражданине" за названия улиц и станций метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что в ближайшие две недели планируется запустить 12 голосований, сейчас уже доступно четыре.

В рамках первого голосования жители столицы должны выбрать название для станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии и будет полностью входить в инфраструктуру аэропорта Внуково. Варианты предлагаются следующие:

"Аэропорт Внуково";

"Внуково";

"Туполевская".

Второе голосование создано, чтобы определиться с названием для конечной станции на Троицкой линии метро. Москвичи могут выбрать одно название из двух: "Троицк" или "Наукоград" ("Наукоградская").

Дать название нужно и Проектируемому проезду № 2095, который расположен вдоль корпусов ФГУП "Московский эндокринный завод" в районе Соколиная Гора. В этом голосовании варианты названия следующие:

Лабораторная улица – в честь казарм лабораторной роты, которые располагались здесь в XIX веке;

Интендантская улица – ранее на месте улицы находилась Гофинтендантская роща.

Сквер Громыко – в честь советского дипломата, министра иностранных дел Андрея Громыко.

Катковский сквер – в честь Михаила Каткова, основателя Московского Императорского лицея в память цесаревича Николая.

Четвертое голосование предлагает москвичам выбрать название для сквера в районе Хамовники, который располагается между Комсомольским проспектом и Крымским проездом неподалеку от Дипломатической академии МИД России. Можно отдать свой голос за один из вариантов:Также пользователи всегда могут выбрать ответ: "Пусть решают специалисты".

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.

Так, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.

В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.