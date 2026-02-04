Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 09:56

Город

Очистные сооружения "Пучково" обновили в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы провели реконструкцию очистных сооружений "Пучково". Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов", – сказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, была построена одноименная канализационно-насосная станция производительностью 1 тысяча кубометров в сутки. В ходе работ специалисты вывели из эксплуатации старые сооружения. Теперь весь сток поступает на очистные городского округа Троицк.

При реконструкции использовались российские материалы и оборудование. Основные узлы и механизмы произвели в столичном регионе. Работы также выполнялись с применением отечественного программного обеспечения. Чтобы убрать неприятные запахи, специалисты сделали газоочистные установки высокой мощности.

Всего в ТиНАО построено и обновлено 12 очистных сооружений с 2012 года. Благодаря этому система водоотведения стала еще надежнее.

Ранее на территории музея-заповедника "Коломенское" обновили сети водоотведения. Общая протяженность проложенных и реконструированных сетей составила 2,48 километра. В ходе модернизации специалисты применяли прочные и стойкие к коррозии, а также к химическим веществам стеклокомпозитные трубы, которые служат достаточно долго.

Читайте также


городЖКХ

Главное

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика