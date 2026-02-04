Очистные сооружения "Пучково" обновили в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы провели реконструкцию очистных сооружений "Пучково". Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов", – сказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, была построена одноименная канализационно-насосная станция производительностью 1 тысяча кубометров в сутки. В ходе работ специалисты вывели из эксплуатации старые сооружения. Теперь весь сток поступает на очистные городского округа Троицк.

При реконструкции использовались российские материалы и оборудование. Основные узлы и механизмы произвели в столичном регионе. Работы также выполнялись с применением отечественного программного обеспечения. Чтобы убрать неприятные запахи, специалисты сделали газоочистные установки высокой мощности.

Всего в ТиНАО построено и обновлено 12 очистных сооружений с 2012 года. Благодаря этому система водоотведения стала еще надежнее.

Ранее на территории музея-заповедника "Коломенское" обновили сети водоотведения. Общая протяженность проложенных и реконструированных сетей составила 2,48 километра. В ходе модернизации специалисты применяли прочные и стойкие к коррозии, а также к химическим веществам стеклокомпозитные трубы, которые служат достаточно долго.

