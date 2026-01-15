Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское"

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

Специалисты обновили сети водоотведения на территории музея-заповедника "Коломенское" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Также были проложены и новые сети, благодаря которым будет возможно подключить объекты инфраструктуры музея-заповедника к централизованной системе канализации. Общая протяженность проложенных и реконструированных сетей составила 2,48 километра.

Отмечается, что совокупная длина участков, на которых реконструировали магистральные линии канализации, составила 1 километр. Это сети диаметром 2,6–3 метра, которые проложили еще в прошлом веке для перекачки городского стока на Курьяновские очистные сооружения.

В ходе модернизации специалисты применяли прочные и стойкие к коррозии, а также к химическим веществам стеклокомпозитные трубы, которые служат достаточно долго.

Также была применена бестраншейная технология "труба в трубе", когда новая труба меньшего диаметра помещается внутрь старой. Благодаря такому методу можно восстановить коммуникации не демонтируя их, что минимизирует земляные работы.

Диаметр новых трубопроводов составляет от 100 до 200 миллиметров, их протяженность – примерно 1,5 километра. При укладке труб специалисты применяли бестраншейную технологию горизонтально направленного бурения.

Все сети обновляются отечественными материалами, которые являются очень прочными и устойчивыми как ко внутреннему давлению, так и к внешним нагрузкам. Они имеют гладкую поверхность, которая минимизирует риск накопления отложений и увеличивает срок службы всей системы.

Данные теледиагностики позволяют заранее принять решение о реконструкции. За состоянием трубопроводов наблюдает специальное подразделение Мосводоканала.

Ранее в Пресненском районе Москвы модернизировали более 4,2 километра инженерных сетей. Почти 3 километра сетей были построены, оставшиеся 1,2 километра – реконструированы. Диаметр установленных труб – от 100 до 400 миллиметров.

