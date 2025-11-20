Более 3 км водопроводных и канализационных сетей модернизировали в Некрасовке в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 3 километров водопроводных и канализационных сетей были обновлены в Некрасовке с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

Работы проводились на улицах Лавриненко, Пехорской, Маршала Еременко и 2-й Вольской. Общая длина новых сооружений составила 2,5 километра, а реконструированные участки превысили 600 метров.

При этом диаметр водопроводных труб варьировался от 100 до 700 миллиметров, а канализационных – от 200 до 400 миллиметров.

К мероприятиям были привлечены специалисты АО "Мосводоканал", которые использовали современные трубы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства, способные выдерживать внешнее давление и нагрузки при транспортировке воды под напором. В КГХ пояснили, что гладкая внутренняя поверхность снижает гидравлическое сопротивление, замедляет образование налета и соляных отложений, а также устойчива к коррозии.

Для модернизации и прокладки коммуникаций применялись бестраншейные технологии. Основные работы выполнялись методом бурения скважины по заданной траектории, ее расширения и последующего протягивания труб. Этот подход позволил сократить сроки выполнения работ и свел к минимуму неудобства для местных жителей.

Ранее специалисты завершили модернизацию галереи общегородского коллектора "Лужники". Она предназначена для прокладки теплосети, водопровода, силовых кабелей и линий связи. Главным объектом снабжения является здание Олимпийского комитета России. Протяженность коллектора составляет около 4,2 тысячи метров.