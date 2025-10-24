Модернизация коммуникаций завершена на Волгоградском проспекте и Марксистской улице

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты Мосводоканала завершили модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным комплекса горхозяйства, было реконструировано около 5 километров трубопроводов различного сечения и назначения, включая более 1 километра водопроводных труб и порядка 4 километров канализации.

"Это позволило модернизировать инженерную инфраструктуру и увеличить стабильность водоснабжения и водоотведения для потребителей ЮВАО и создать условия для реализации проектов по улучшению городской среды", – говорится в сообщении.

В ходе работ применялись материалы российского производства, которые уже доказали свою эффективность. Сама реконструкция проходила при помощи бестраншейного метода, что минимизирует объем земляных работ.

Ранее специалисты завершили модернизацию галереи общегородского коллектора "Лужники". Она предназначена для прокладки теплосети, водопровода, силовых кабелей и линий связи. Главным объектом снабжения является здание Олимпийского комитета России. Протяженность коллектора составляет около 4,2 тысячи метров.

