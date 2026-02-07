Доля легковых авто российской сборки на рынке выросла почти до 60% в январе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Количество легковых автомобилей российской сборки выросло до 59% в январе 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, это максимальный показатель за последние три года. До 2022-го доля автомобилей отечественной сборки на рынке превышала 80%, однако в 2024 году снизилась до 37,7% из-за ухода крупных автопроизводителей из России.

Целиков отметил, что показатель снова стал расти в конце 2024 года. Так, в январе 2026-го в структуре продаж машин российской сборки на первом месте была Lada с долей 41,3%, на втором – Haval (20,7%). Замыкает тройку лидеров Tenet (18,8%). Также среди таких автомобилей оказались Solaris, "Москвич", Chery, Evolute, Exeed, JAC, Jaecoo, Jetour, Voyah, Xcite, Omoda и Sollers.

Ранее в России на 44% выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В 2025 году на вторичном рынке страны перерегистрировали 283 100 таких авто. Самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%).