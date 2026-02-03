Депздрав Москвы: антистресс-игрушки помогут снять напряжение при стрессе

Фото: depositphotos/AllUneed

Использование антистресс-игрушки во время психологического напряжения поможет человеку расслабиться и лучше справиться с переживаниями. Об этом в телеграм-канале пишет столичный Депздрав со ссылкой на экспертов Центра ментального здоровья.

"Когда мы берем в руки игрушку-антистресс, начинаем переключаться на сенсорные качества предмета, а в процессе "игры" снимаем мышечное напряжение за счет материала или формы игрушки", – рассказала медицинский психолог Варвара Гаврилина.

Как объяснил врач-психотерапевт Дмитрий Крючков, во время тактильного взаимодействия с игрушками в мозг поступают особые сигналы, которые способствуют высвобождению окситоцина и эндогенных опиоидов.

"Они естественным образом снижают чувство тревоги и негативные эмоции, а также способствуют укреплению иммунной системы", – добавил специалист.

При этом стоит учитывать, что антистресс-игрушки могут помочь человеку снизить тревогу лишь в текущий момент. Если же состояние стресса продолжается более длительный период, то следует обратиться за помощью к специалисту.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как снизить стресс при возвращении в офис с удаленки. По словам врача, в этом может помочь составление списка приятных дел на вечер и грамотная организация рабочего процесса.

Кроме того, по мнению специалиста, к вопросу выхода в офис важно подходить гибко. Для начала сотруднику стоит договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму, посоветовала Наумова.