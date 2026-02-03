Дмитриев объяснил атаку на X попыткой ЕС спровоцировать Трампа

Фото: depositphotos/actionsports

Евросоюз (ЕС) решил спровоцировать президента США Дональда Трампа своей атакой на социальную сеть X. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своей публикации на этой платформе.

"Напуганные европейские бюрократы решили спровоцировать "папочку", напав на X и обвинив его в "управлении незаконной онлайн-платформой организованной группой", – написал он.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью провела обыски в офисах социальной сети. Вместе с тем бизнесмена и владельца X Илона Маска пригласили в прокуратуру французской столицы для дачи показаний.

Добровольные допросы назначены на 20 апреля, на них также приглашена экс-гендиректор X Линда Яккарино.

По данным СМИ, это связано с расследованием против соцсети, которое было начато в январе 2025 года. Кроме того, оно имеет отношение к жалобам на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.

При этом ранее сообщалось, что соцсеть может столкнуться с жесткими мерами и в Великобритании. Британские власти рассматривают жесткие шаги в отношении платформы.