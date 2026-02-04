Волонтеры Молжаниновского района объединились для помощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Участники движения "Своих не бросаем" вместе с жителями Молжаниновского района Северного административного округа (САО) уже более трех лет поддерживают бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Активисты около 10 раз в месяц они отправляют на передовую средства защиты, технику и другие гуманитарные грузы. Они также организуют постоянное производство снаряжения, оказывают поддержку госпиталям и проводят мастер-классы для детей и взрослых. Присоединиться к их работе может каждый.

За 2025 год движение передало бойцам СВО более 35 тонн гуманитарных грузов. Все комплекты формируются в прямом диалоге с командирами подразделений. Добровольцы регулярно получают слова благодарности от бойцов.

Как отметила координатор движения Наталья Чупрынина, их работа началась с госпиталей, где они оказывали помощь раненым. Сегодня участники "Своих не бросаем" отвечают на запросы военных с передовой, включая Запорожье, Донецк и Херсон.

"В декабре, например, отправили технику: радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, а также новогодние подарки, письма и рисунки детей. Передали и гуманитарную помощь: окопные свечи, медикаменты, продуктовые наборы, термобелье, носки", – рассказала Чупрынина.

Отмечается, что одно из новых направлений деятельности активистов – передача бойцам специальных двухколесных тележек для транспортировки раненых. Для этого было выстроено сотрудничество с заводом в Тульской области. Каждая из тележек комплектуется запасными колесами.

"Мы предложили их тем, кому помогаем. Так мы стали получать и передавать тележки по запросам бойцов на фронт", – поделилась координатор движения Александра Плотникова.

В штабе движения на постоянной основе плетут маскировочные сети – по 50–60 штук в месяц, изготавливают маскировочные шапки-нашлемники, собирают гигиенические наборы, готовят сублимированные супы и каши, делают окопные свечи и перископы.

Активисты также проводят обучение и мастер-классы для детей и взрослых. Одно из занятий было посвящено приготовлению порционных сухих супов. А для ребят в возрасте от 9 до 15 лет отдельно организуют мастер-классы по плетению нашлемников.

Сейчас в штабе на Синявинской улице активно готовятся ко Дню защитника Отечества. Дети своими руками делают открытки, рисунки и сувениры для военнослужащих.

Участники движения также оказывают поддержку госпиталям. Они собирают и отвозят для бойцов новую спортивную форму, теплые вещи, в том числе штаны, куртки, флисовые толстовки, шапки, перчатки и ботинки.

Активно поддерживает бойцов в зоне СВО председатель совета общественных советников Молжаниновского района Вячеслав Мартынов. В 2022 году вместе со своей семьей он начал делать окопные свечи, потом стал плести маскировочные сети, собирать домашние заготовки и другую гуманитарную помощь.

Его жена Ольга Кулакова вместе со своей сестрой Татьяной помогает в госпитале – ухаживает за ранеными, привозит предметы личного пользования. За время работы Мартынов совместно с активными жителями Молжаниновского района отправил в зону боевых действий более 70 тысяч свечей и переносных печек на их основе.

Присоединиться к работе активистов можно, обратившись в управу района по адресу 4-я улица Новоселки, дом 2.

Также военнослужащим в зоне СВО помогают волонтеры Южного административного округа (ЮАО). За 2025 год они передали им 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. В основном это лекарства, еда, технические средства и предметы гигиены.

Товары для участников СВО передают и жители Москвы. Например, за два месяца в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" они передали свыше 12 тысяч вещей для военных, детей, проживающих в новых регионах, приютов для бездомных животных.

