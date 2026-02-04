Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 08:05

Общество

Волонтеры Молжаниновского района объединились для помощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Участники движения "Своих не бросаем" вместе с жителями Молжаниновского района Северного административного округа (САО) уже более трех лет поддерживают бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Активисты около 10 раз в месяц они отправляют на передовую средства защиты, технику и другие гуманитарные грузы. Они также организуют постоянное производство снаряжения, оказывают поддержку госпиталям и проводят мастер-классы для детей и взрослых. Присоединиться к их работе может каждый.

За 2025 год движение передало бойцам СВО более 35 тонн гуманитарных грузов. Все комплекты формируются в прямом диалоге с командирами подразделений. Добровольцы регулярно получают слова благодарности от бойцов.

Как отметила координатор движения Наталья Чупрынина, их работа началась с госпиталей, где они оказывали помощь раненым. Сегодня участники "Своих не бросаем" отвечают на запросы военных с передовой, включая Запорожье, Донецк и Херсон.

"В декабре, например, отправили технику: радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, а также новогодние подарки, письма и рисунки детей. Передали и гуманитарную помощь: окопные свечи, медикаменты, продуктовые наборы, термобелье, носки", – рассказала Чупрынина.

Отмечается, что одно из новых направлений деятельности активистов – передача бойцам специальных двухколесных тележек для транспортировки раненых. Для этого было выстроено сотрудничество с заводом в Тульской области. Каждая из тележек комплектуется запасными колесами.

"Мы предложили их тем, кому помогаем. Так мы стали получать и передавать тележки по запросам бойцов на фронт", – поделилась координатор движения Александра Плотникова.

В штабе движения на постоянной основе плетут маскировочные сети – по 50–60 штук в месяц, изготавливают маскировочные шапки-нашлемники, собирают гигиенические наборы, готовят сублимированные супы и каши, делают окопные свечи и перископы.

Активисты также проводят обучение и мастер-классы для детей и взрослых. Одно из занятий было посвящено приготовлению порционных сухих супов. А для ребят в возрасте от 9 до 15 лет отдельно организуют мастер-классы по плетению нашлемников.

Сейчас в штабе на Синявинской улице активно готовятся ко Дню защитника Отечества. Дети своими руками делают открытки, рисунки и сувениры для военнослужащих.

Участники движения также оказывают поддержку госпиталям. Они собирают и отвозят для бойцов новую спортивную форму, теплые вещи, в том числе штаны, куртки, флисовые толстовки, шапки, перчатки и ботинки.

Активно поддерживает бойцов в зоне СВО председатель совета общественных советников Молжаниновского района Вячеслав Мартынов. В 2022 году вместе со своей семьей он начал делать окопные свечи, потом стал плести маскировочные сети, собирать домашние заготовки и другую гуманитарную помощь.

Его жена Ольга Кулакова вместе со своей сестрой Татьяной помогает в госпитале – ухаживает за ранеными, привозит предметы личного пользования. За время работы Мартынов совместно с активными жителями Молжаниновского района отправил в зону боевых действий более 70 тысяч свечей и переносных печек на их основе.

Присоединиться к работе активистов можно, обратившись в управу района по адресу 4-я улица Новоселки, дом 2.

Также военнослужащим в зоне СВО помогают волонтеры Южного административного округа (ЮАО). За 2025 год они передали им 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. В основном это лекарства, еда, технические средства и предметы гигиены.

Товары для участников СВО передают и жители Москвы. Например, за два месяца в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" они передали свыше 12 тысяч вещей для военных, детей, проживающих в новых регионах, приютов для бездомных животных.

К волонтерскому движению присоединились 180 тыс москвичей в 2025 году

Читайте также


обществогород

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика