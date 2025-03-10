Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на соцсеть X

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Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему соцсеть X подверглась крупной кибератаке. По его словам, она продолжается до сих пор и производится при помощи большого числа ресурсов.

"В ней участвует либо большая скоординированная группа, либо страна", – написал Маск на своей странице в X.

Два масштабных сбоя в работе соцсети произошли 10 марта. Первый был зафиксирован примерно в 13:00 по московскому времени. Тогда на неполадки пожаловались свыше 70 тысяч граждан Японии. Также проблемы фиксировались в Великобритании, Германии, США, Франции и других странах. Пользователи сообщали о трудностях при входе на сайт, об отсутствии соединения с сервером, а также о неполадках в приложении.

Вторая волна жалоб на работу соцсети была зафиксирована около 16:30 по московскому времени. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Японии и США – по 45 и 40 тысяч заявок соответственно. Пользователи преимущественно сообщали о проблемах в работе мобильного приложения и сайта X. Вместе с тем фиксировались трудности при соединении с сервером.