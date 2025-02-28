Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне жалуются на неполадки в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом говорится на сайте Downdetector.

Согласно данным сервиса, количество жалоб на работу мессенджера стало увеличиваться с 18:45 в пятницу, 28 февраля. К 19:00 число сообщений о неполадках достигло 4 тысяч. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья.

Самой распространенной проблемой стали оповещения, которые перестали приходить пользователям. Также у WhatsApp фиксируются сбои в мобильном приложении, на сайте и в личном кабинете.

О масштабном сбое в работе мессенджера сообщают не только россияне. Большое число жалоб пришло от разных европейских стран. Из ФРГ поступило свыше 100 тысяч жалоб, а из Великобритании – более 68 тысяч.

Кроме того, с проблемами столкнулись пользователи WhatsApp из Франции, Италии, США, Канады, Бразилии и других стран. Большинство жалуется на проблемы с отправкой сообщений, также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером.

Информацию о глобальном сбое подтвердили в Роскомнадзоре. Как сообщает ТАСС, специалисты Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства зафиксировали жалобы на работу WhatsApp по всему миру.

Ранее россияне жаловались на некорректную работу сервисов ВТБ, Сбербанка и Т-Банка. Выяснилось, что причиной проблем стал сбой на магистральной сети операторов, уточняли в Роскомнадзоре. Позже число жалоб стало уменьшаться.

