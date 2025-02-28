РКН назвал сбой у операторов причиной проблем в работе приложений банков

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Сбой на магистральной сети операторов связи стал причиной проблем в работе банковских приложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным ведомства, пользователи начали жаловаться на неполадки в работе сервисов ВТБ, Сбербанка и Т-банка с 15:05 по московскому времени.

"С 15:20 фиксируется снижение количества жалоб", – говорится в сообщении.

26 февраля сразу несколько систем оператора мобильной связи "Билайн" подверглись DDoS-атаке. Пользователи начали жаловаться на работу "Билайна" в 11:30 по московскому времени. К 13:00 их количество составило более 1,7 тысячи.

Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Проблемы в основном возникали в работе интернета.

Ранее сбой произошел в сервисах компании "Яндекс". Пользователи сообщали о плохой работе сайта, а также жаловались на общие неполадки и проблемы в работе мобильного приложения и личного кабинета. В свою очередь, в "Яндексе" заявили, что причиной сбоев стали проблемы на сетях связи. Через некоторое время работа сервисов была восстановлена.

