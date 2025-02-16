Сбой произошел в работе онлайн-сервисов Сбера

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В ряде регионов России произошел сбой в работе онлайн-сервисов Сбера, следует из данных Downdetector.

Отмечается, что среди основных зафиксированных проблем – сбой сервиса (73%), сбой приложения (21%) и проблемы с платежами (13%).

При этом, по данным портала "Сбой.РФ", всего на проблемы в работе сервисов Сбера поступило более 54 тысяч жалоб. Больше всего из столицы (17%), Новосибирской области (15%), Хабаровского края (12%) и Иркутской области (8%).

В пресс-службе Сбера по СФО затруднения с проведением некоторых операций связали с плановыми техническими работами в ночное время, передает ТАСС. Там отметили, что в настоящее время все системы банка работают штатно.

Ранее сбой произошел в сервисах компании "Яндекс". Пользователи жаловались на плохую работу сервиса и сайта, а также на общие неполадки и проблемы в работе мобильного приложения и личного кабинета.

В организации уточнили, что причиной сбоев стали проблемы на сетях связи. Спустя время все сервисы компании восстановили работу.