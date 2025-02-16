16 февраля, 08:46Технологии
Сбой произошел в работе онлайн-сервисов Сбера
Фото: 123RF/champlifezy
В ряде регионов России произошел сбой в работе онлайн-сервисов Сбера, следует из данных Downdetector.
Отмечается, что среди основных зафиксированных проблем – сбой сервиса (73%), сбой приложения (21%) и проблемы с платежами (13%).
При этом, по данным портала "Сбой.РФ", всего на проблемы в работе сервисов Сбера поступило более 54 тысяч жалоб. Больше всего из столицы (17%), Новосибирской области (15%), Хабаровского края (12%) и Иркутской области (8%).
В пресс-службе Сбера по СФО затруднения с проведением некоторых операций связали с плановыми техническими работами в ночное время, передает ТАСС. Там отметили, что в настоящее время все системы банка работают штатно.
Ранее сбой произошел в сервисах компании "Яндекс". Пользователи жаловались на плохую работу сервиса и сайта, а также на общие неполадки и проблемы в работе мобильного приложения и личного кабинета.
В организации уточнили, что причиной сбоев стали проблемы на сетях связи. Спустя время все сервисы компании восстановили работу.
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