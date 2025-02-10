Сайт "Мострансавто" восстановил работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работа сайта АО "Мострансавто" восстановлена после технического сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.



Неполадки в работе сайта АО "Мострансавто" наблюдались утром в понедельник, 10 февраля.

Ранее были зафиксированы массовые жалобы пользователей на проблемы в работе МТС. В Роскомнадзоре позднее рассказали, что специалисты оператора связи устранили неполадки.

В конце января пользователи Telegram жаловались на медленную загрузку или недоступность медиафайлов. Люди сообщали о проблемах во встроенном плеере Telegram Desktop, а также Telegram Web. У других пользователей возникли трудности с воспроизведением аудиофайлов.

При этом во время одного из предыдущих сбоев в работе мессенджера число жалоб превышало тысячу. О неполадках с Telegram тогда сообщали в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

