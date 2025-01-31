РКН зафиксировал проблемы в работе "Ростелекома"

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Ростелекома", сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов подведомственного Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Трудности начали фиксироваться с 10:45 по московскому времени. По предварительной информации, причиной мог послужить сбой на инфраструктуре оператора.

В прошлую пятницу, 24 января, сбой произошел во всем Рунете. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "МегаФона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.

До этого сбой в Рунете возник 14 января, когда была нарушена работа операторов связи, сервисов, сайтов, браузера Google, приложений банков, сервисов "Яндекса". Спустя время дежурные службы ЦМУ ССОП устранили неполадки.

