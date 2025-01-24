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24 января, 14:12

Технологии

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsАpp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsАpp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) в пятницу, 24 января. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.рф".

К 12:00 по московскому времени количество жалоб на проблемы в работе мессенджера достигло 656. При этом максимальное число пользователей столкнулось со сбоем в Москве (26%), Самарской области (15%) и Санкт-Петербурге (13%).

По данным портала, причиной появления проблем могли стать авария или технический сбой. Неполадки могут носить временный характер.

Сбой также произошел во всем Рунете. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "МегаФона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.

До этого сбой в Рунете возник 14 января, когда была нарушена работа операторов связи, сервисов, сайтов, браузера Google, приложений банков, сервисов "Яндекса". Спустя время дежурные службы ЦМУ ССОП устранили неполадки.

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