РКН зафиксировал сбой на инфраструктуре "МегаФона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой на инфраструктуре компании "МегаФон". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

По данным ведомства, сбой в кратчайшие сроки устранили сотрудники оператора связи. ЦМУ ССОП фиксировал проблемы на зарубежных стыках компании "МегаФон" с европейскими сетями связи.

Неполадки на сетях других операторов не фиксируются, добавили в РКН.

Новый сбой произошел в Рунете 24 января. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "МегаФона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.

До этого сбой в Рунете возник 14 января, когда была нарушена работа операторов связи, сервисов, сайтов, браузера Google, приложений банков, сервисов "Яндекса". Спустя время дежурные службы ЦМУ ССОП устранили неполадки.