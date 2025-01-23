Сбой произошел в работе ChatGPT

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Пользователи пожаловались на проблемы в работе ChatGPT. Соответствующая информация появилась на портале Downdetector, который фиксирует сбои на различных онлайн-сервисах.

Больше всего обращений пришло из Нидерландов (5,9 тысячи), Великобритании (5,8) и Германии (4,8). Также с трудностями столкнулись пользователи в Испании, Франции, Японии, Канаде и других странах.

Ранее пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России. Сбой наблюдался в работе операторов МТС, "МегаФон", а также сервисов, сайтов, браузера Google. Также люди не могли зайти в приложения и на сайты банков, сервисов "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.

Позже работа Рунета была восстановлена. Неполадки устранили дежурные службы ЦМУ ССОП.

