Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый сбой произошел в Рунете, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жалуются на проблемы в работе таких операторов связи, как МТС, "МегаФон", "Билайн", Yota и "Ростелеком". Трудности также наблюдаются у пользователей Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игры Roblox, сервиса Steam и банка ВТБ.

Кроме того, россияне сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram.

По данным портала, о трудностях при его использовании начали сообщать пользователи из Нижегородской, Астраханской и Тверской областей, а также из столичного региона. 47% из них заявляют о проблемах в работе мобильного приложения, 24% жалуются на работу оповещений, 19% сообщают о проблемах в десктопной версии сервиса. Еще 4% пользователей говорят об общем сбое и 3% – о сбое в их личных кабинетах.

В прошлый раз проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России возникли 14 января. Сбой был зафиксирован в работе операторов МТС, "МегаФон", а также сервисов, сайтов, браузера Google. Кроме того, люди не могли зайти в приложения и на сайты банков, сервисов "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.

Спустя некоторое время работу Рунета удалось восстановить. Неполадки устранили дежурные службы ЦМУ ССОП.

