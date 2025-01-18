Сбой произошел в работе сервисов Wildberries

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Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что причиной сбоя стала авария на одном из центров обработки данных (ЦОД).

При этом в пресс-службе компании заявили, что специалисты Wildberries уже устранили возникшую проблему. Все сервисы маркетплейса работают в штатном режиме.

Ранее пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России. Сбой наблюдался в работе операторов МТС, "МегаФон", а также сервисов, сайтов, браузера Google. Также люди не могли зайти в приложения и на сайты банков, сервисов "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.

Позже работа Рунета была восстановлена. Неполадки устранили дежурные службы ЦМУ ССОП.