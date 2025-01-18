18 января, 15:14Технологии
Сбой произошел в работе сервисов Wildberries
Фото: 123RF/stlegat
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что причиной сбоя стала авария на одном из центров обработки данных (ЦОД).
При этом в пресс-службе компании заявили, что специалисты Wildberries уже устранили возникшую проблему. Все сервисы маркетплейса работают в штатном режиме.
Ранее пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России. Сбой наблюдался в работе операторов МТС, "МегаФон", а также сервисов, сайтов, браузера Google. Также люди не могли зайти в приложения и на сайты банков, сервисов "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru.
Позже работа Рунета была восстановлена. Неполадки устранили дежурные службы ЦМУ ССОП.