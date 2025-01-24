Песков заявил о необходимости дополнительных мер из-за сбоев в Рунете

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил сбои, которые фиксируются в Рунете. Происходящее требует дополнительных мер по обеспечению его бесперебойной работы, подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, с чем могут быть связаны эти сбои. Он также напомнил, что за стабилизацию работы российского сегмента интернета отвечают профильные ведомства.

"Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться", – добавил представитель Кремля.

Новый сбой произошел в Рунете 24 января. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "Мегафона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.

До этого сбой в Рунете возник 14 января, когда была нарушена работа операторов связи, сервисов, сайтов, браузера Google, приложений банков, сервисов "Яндекса". Спустя время дежурные службы ЦМУ ССОП устранили неполадки.

