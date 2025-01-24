Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 12:45

Технологии

Песков заявил о необходимости дополнительных мер из-за сбоев в Рунете

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил сбои, которые фиксируются в Рунете. Происходящее требует дополнительных мер по обеспечению его бесперебойной работы, подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, с чем могут быть связаны эти сбои. Он также напомнил, что за стабилизацию работы российского сегмента интернета отвечают профильные ведомства.

"Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться", – добавил представитель Кремля.

Новый сбой произошел в Рунете 24 января. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "Мегафона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.

До этого сбой в Рунете возник 14 января, когда была нарушена работа операторов связи, сервисов, сайтов, браузера Google, приложений банков, сервисов "Яндекса". Спустя время дежурные службы ЦМУ ССОП устранили неполадки.

Читайте также


властьтехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика