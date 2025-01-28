Проблемы с загрузкой медиафайлов зафиксированы в Telegram

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Пользователи Telegram жалуются на медленную загрузку или недоступность медиафайлов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на платформу обратной связи мессенджера.

Некоторые люди жалуются на недоступность медиаконтента во встроенном плеере Telegram Desktop, а также Telegram Web. У других пользователей возникли проблемы с воспроизведением аудиофайлов.

При этом на сервисах по отслеживанию сбоев Downdetector и "Сбой.рф" отмечается малое количество жалоб на Telegram – таких сообщений меньше сотни.

Во время одного из предыдущих сбоев в работе мессенджера число жалоб превышало тысячу. О неполадках с Telegram 1 января сообщали в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей, а также Краснодарского края. Пользователи жаловались на слишком долгую отправку сообщений, а также медленную работу телеграм-ботов.

