Россияне пожаловались на сбои в работе TikTok

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Пользователи TikTok в РФ пожаловались на сбои в работе сервиса. Более 14 тысяч обращений зафиксировал портал "Сбой.рф".

Всего к 10:45 пришло 14 915 жалоб. Так, чаще всего они поступали от жителей столицы, а также из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей и Хабаровского края.

Россияне столкнулись с проблемами при загрузке приложения. Кроме того, неполадки наблюдаются при попытках войти в личный кабинет и прогрузить контент.

Днем ранее произошел сбой в Рунете. Проблемы фиксировались в работе операторов связи: МТС, "МегаФон", "Билайн", Yota и "Ростелеком". Трудности также наблюдаются у пользователей Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игры Roblox, сервиса Steam и банка ВТБ.

Также говорилось о неполадках в работе мессенджера Telegram у пользователей из Нижегородской, Астраханской и Тверской областей и столичного региона.

