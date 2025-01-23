Semafor: пользователи TikTok в США начали жаловаться на цензуру

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В США пользователи TikTok сообщили о цензуре контента, который размещен на платформе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Semafor.

По мнению американцев, в работе видеосервиса был скорректирован алгоритм показа рекомендаций. Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание, что их ленты и комментарии тоже подверглись цензуре.

Однако представители ресурса исключили свою причастность к этому.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети. При этом в Рунете не были зафиксированы изменения в работе TikTok.

Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

Трамп 21 января подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети. Республиканец признался, что на фоне скандала с закрытием TikTok в США ему позвонил "каждый богатый человек".

