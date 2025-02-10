Сбой произошел в работе сайта "Мострансавто"

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Технический сбой произошел в работе сайта АО "Мострансавто". Об этом сообщила пресс-служба компании.

На данный момент специалисты приступили к устранению проблем.

Ранее, 7 февраля, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал массовые жалобы пользователей на проблемы в работе МТС. В Роскомнадзоре позднее рассказали, что специалисты оператора связи устранили неполадки.

До этого Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Ростелекома". По предварительной информации, причиной мог послужить сбой на инфраструктуре оператора.

