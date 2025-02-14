В НСПК сообщили о штатной работе СБП

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Система быстрых платежей (СБП) работает штатно после сбоя. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Трудности с обработкой операций наблюдались 14 февраля с 18:20, о чем свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Большинство жалоб (87%) было связано с работой сервиса.

Меньшая часть пользователей указывали на сбой в работе сайта (6%), мобильного приложения (4%), личного кабинета (1%) и менее 1% – на общий сбой. Проблемы были зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве и Подмосковье, Самарской области, республике Калмыкия и Нижегородской области.

Как отметили в пресс-службе, с 19:30 операции проходят в штатном режиме.

Ранее сбой произошел в сервисах компании "Яндекс". Пользователи жаловались на плохую работу сервиса и сайта, а также на общие неполадки и проблемы в работе мобильного приложения и личного кабинета. В организации уточнили, что причиной сбоев стали проблемы на сетях связи.

Спустя время все сервисы компании восстановили работу.