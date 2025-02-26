26 февраля, 13:10Технологии
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Сразу несколько систем оператора мобильной связи "Билайн" подверглись DDoS-атаке. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба телекоммуникационной компании.
Сейчас специалисты принимают меры для устранения последствий атаки и поддержания стабильной работы сервисов.
По информации сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи начали жаловаться на работу "Билайна" в 11:30 по московскому времени. К 13:00 их количество составило более 1,7 тысячи.
Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Проблемы в основном возникали в работе интернета.
Ранее сбой произошел в сервисах компании "Яндекс". Пользователи сообщали о плохой работе сайта, а также жаловались на общие неполадки и проблемы в работе мобильного приложения и личного кабинета. В свою очередь, в "Яндексе" заявили, что причиной сбоев стали проблемы на сетях связи. Через некоторое время работа сервисов была восстановлена.