"Билайн" подвергся DDoS-атаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сразу несколько систем оператора мобильной связи "Билайн" подверглись DDoS-атаке. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба телекоммуникационной компании.

Сейчас специалисты принимают меры для устранения последствий атаки и поддержания стабильной работы сервисов.

По информации сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи начали жаловаться на работу "Билайна" в 11:30 по московскому времени. К 13:00 их количество составило более 1,7 тысячи.

Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Проблемы в основном возникали в работе интернета.

Ранее сбой произошел в сервисах компании "Яндекс". Пользователи сообщали о плохой работе сайта, а также жаловались на общие неполадки и проблемы в работе мобильного приложения и личного кабинета. В свою очередь, в "Яндексе" заявили, что причиной сбоев стали проблемы на сетях связи. Через некоторое время работа сервисов была восстановлена.

