Второй сезон мобильной игры Hamster Kombat привлек пользователей и мошенников

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Эксперты предупредили о значительном росте фишинговых атак в связи с началом второго сезона мобильной игры Hamster Kombat, передает газета "Известия".

В этом месяце число игроков, которые ранее были активны в "тапалке", достигло почти 12 миллионов. Некоторые участники вернулись в проект 18 февраля после обещаний увеличить выплаты.

Однако и аферисты также воспользовались повышенным интересом к игре и начали активно создавать мошеннические сайты. В феврале их количество превысило 120. При этом сама криптовалюта HMSTR показала значительный рост после старта второго сезона – ее стоимость увеличилась на 13,48%.

Помимо поддельных сайтов, злоумышленники создают фейковые каналы в мессенджере Telegram. Они привлекают жертв рассылкой спам-сообщений с обещаниями "бесплатных монет", "уникальных стратегий" или "эксклюзивных обновлений", рассказал глава департамента информационно-аналитических исследований одной компании Игорь Бедеров.

"Основные факторы популярности игры в 2025 году – это аудитория в несколько десятков миллионов пользователей, попытки получить преимущества во втором раунде игры, спрос на внутриигровую валюту HMSTR и связанные с ней NFT-активы", – пояснил он.

По словам эксперта, тактика киберпреступников включает в себя создание поддельных "официальных" сообществ, которые служат для сбора информации, включая логины, пароли и секретные фразы от криптокошельков.

Также они используют различные боты для майнинга криптовалюты HMSTR, фальшивые конкурсы, мнимые улучшения для игры, которые загружают на устройство жертвы троян, и другие разнообразные формы фишинга.

Несмотря на опыт первого сезона игры, который показал, что "тапание хомяка" не приносит прибыли, люди все равно с интересом присоединились к обновлению Hamster Kombat, указал специалист в сфере информационной безопасности Алексей Горелкин.

Для привлечения разработчики изменили геймплей и механики, также ввели различные способы получить токены HMSTR.

"Видимо, желание легкого заработка перебарывает предыдущий опыт, чем и пользуются злоумышленники", – пояснил он.

Благодаря этому мошенники начали размещать на профильных каналах ссылки, которые либо ведут на неожиданный контент (иногда просто рекламный), либо предлагают скачать вредоносное ПО. Оно может помочь злоумышленникам получить доступ к криптовалютным активам пользователей, отметил Горелкин.

В свою очередь, старший контент-аналитик другой компании Ольга Свистунова считает, что аферисты адаптировали известную схему с "легким заработком" под тематику Hamster Kombat.

"В Рунете есть поддельный ресурс, на котором онлайн-мошенники предлагают пользователям зарегистрироваться, приобрести "хомяков", играть ими и таким образом зарабатывать", – раскрыла детали она.

Однако, по словам эксперта, у человека не просто не получится вывести заработанное, наоборот, он рискует своими уже имеющимися деньгами. За вывод средств злоумышленники попросят купить буст или заплатить комиссию, предупредила Свистунова.

В заключение эксперты призвали критически относиться к любой информации в интернете, использовать двухфакторную аутентификацию аккаунтов в мессенджере, не сообщать никому одноразовые коды для авторизации и установить надежную защиту.

Еще одна новая схема мошенников коснулась карт зарубежных операторов Visa и Mastercard. Злоумышленники начали рассылать фейковые сообщения о возвращении полного функционала карт в России.

Злоумышленники предлагают россиянам пройти ограниченную по времени "валидацию". Для этого им необходимо перейти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка, где жертва вводит свои данные или загружает вредоносную программу.