ЦБ России не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat

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Центробанк России пока не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat, но готов объяснять про риски инвестиций. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, передает РИА Новости.

Мамута в роли модератора сессии "Финансовые игры: как игровые механики меняют финансовое поведение" на форуме Finopolis спросил у зала, играл ли кто-то в Hamster Kombat. Минимум два человека в зале и один из спикеров сессии подняли руки. На вопрос, все ли довольны результатом, поднятых рук уже не было.

"Мы все ждем жалоб. Не то чтобы я их провоцировал, но я думаю – где эти люди, которые спросят: и что? я тапал-тапал", – рассказал Мамута.

По его мнению, люди, которые реально "тапали", больше делали это в игровом контексте, а не с целью заработка.

Официальный листинг токенов Hamster Kombat стартовал 26 сентября. Еще на премаркете курс одной монеты составил всего 0,01 доллара (или около 0,9 рубля), а часть пользователей и вовсе заблокировали якобы за "читерство".

Спустя 45 минут после листинга стоимость каждой монеты упала до 0,0083 доллара (0,77 рубля). Также в связи с большим числом пользователей криптокошелек Telegram оказался недоступен из-за технических неполадок.