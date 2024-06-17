Эксперты рассказали об опасности популярной онлайн-игры Hamster Kombat

Многие увлеченно осваивают новую онлайн-игру, встроенную в Telegram, Hamster Kombat. По задумке создателей пользователи зарабатывают внутриигровые монеты, которые позже, возможно, превратятся в криптовалюту. Вместе с тем, игра представляет ряд серьезных рисков.

Так, эксперт по кибербезопасности предупреждает, что в таких играх может произойти утечка данных через ID мессенджера и привязанных к нему номеру телефона и нику. Кроме того, по мнению психолога Кристины Радиной такие развлечения могут нанести удар по психике и привести к зависимости.

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