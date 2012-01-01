Голограмму Элвиса Пресли для живых концертов хотят создать в Швеции

Шведская компания Pophouse Entertainment планирует воссоздать образ американского певца Элвиса Пресли в виде цифровой голограммы для живых выступлений. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Если начать перечислять звезд эстрады, ушедших из жизни, но продолжающих выступать на сцене в виде голограмм, получится внушительный список. В нем фигурируют Майкл Джексон, Рой Орбисон, Уитни Хьюстон, Ронни Джеймс Дио и многие другие. Особняком стоят персонажи, не покинувшие этот мир, но все равно имеющие цифровых двойников – например, Мадонна и группа ABBA.

Есть в списке виртуализированных персонажей и отечественные исполнители. Юрий "Хой" Клинских, лидер группы "Сектор Газа", дает в цифровом виде успешные концерты, а рэпер Децл выступал на сцене в дуэте с Тимати. В планах российских продюсеров было и создание голограммы Виктора Цоя, но сын музыканта Александр Цой публично отказался от этой идеи, так как цифровая копия отца выглядела крайне неважно.

Конечно, голограммы – относительно свежая технология, но что-то подобное существовало еще в XIX веке. Придумал и продемонстрировал эту технику английский изобретатель Генри Диркс, а доработал профессор Лондонского политехнического института Джон Генри Пеппер. Интересно, что трюк назвали именно "Призраком Пеппера", а вовсе не Диркса.

Суть трюка заключалась в скрытой темной комнате, отделенной от зрительного зала стеклом, установленным под углом 45 градусов. Свет в зале приглушали, а в комнате подсвечивали разные объекты. И возникало ощущение, что они находятся на сцене, причем буквально парят над полом. Впервые этот эффект показали во время спектакля по Чарльзу Диккенсу "Призрачный человек", что привело к невероятному фурору.

Сегодня для демонстрации голограмм используют лазерные проекторы и сверхтонкие пластиковые зеркала, но суть все равно остается той же. Правда, есть нюанс: в позапрошлом веке призраков изображали реальные люди и предметы, а сейчас для "выступления" умершего артиста нужно изготовить его цифровую копию.

Изначально это кажется не слишком сложной задачей – у артистов всегда есть множество фотографий, кино- и видеозаписей. Но по факту даже с применением современных нейросетей цифровой двойник все равно получается "слишком компьютерным": у него не очень естественная мимика и слегка роботизированные движения. Зритель подсознательно чувствует это, и полностью обмануть его восприятие не удается. А кроме того, для поющей на сцене голограммы нужно сгенерировать фигуру артиста целиком – с руками и ногами, двигающимися в соответствии с исполнением песни. Сделать это очень сложно.



Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

Но вернемся к "призраку" Элвиса Пресли. Соучредителем компании Pophouse Entertainment, задумавшей его создание, является участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. Он же является ведущим инвестором и сопродюсером виртуального концерта ABBA Voyage – шоу знаменитой "шведской четверки", существующее уже несколько лет. Голограммы Агнеты Фельтског, Анни-Фриды Лингстад, Бенни Андерссона и самого Ульвеуса поют главные хиты группы ABBA под аккомпанемент современных живых музыкантов. И билеты на эти концерты распроданы на несколько месяцев вперед.

Воодушевившись подобным успехом, Ульвеус решил возродить еще одну звезду – Элвиса Пресли. Нет никакого сомнения в том, что его голограмма будет собирать многотысячные залы.

При этом хотя сегодня и нет технологических препятствий для таких чудес, существуют другие проблемы – юридические. Права на творчество Элвиса принадлежат компании Sony Music, а интеллектуальная собственность, включая изображение и образ певца, – инвестиционной компании Authentic Brands Group. Так что выйти на сцену Король рок-н-ролла сможет лишь тогда, когда эти серьезные игроки подпишут все соответствующие бумаги. Правда, обмороков среди зрительниц, как бывало на выступлениях живого Элвиса, наверняка уже не будет.

Хотя…

