18 января, 14:54

Спорт

Боксеру Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Цзю

Фото: Getty Images/Chris Hyde

Австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никитой. Об этом сообщил австралиец на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Поединок за второстепенный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе (до 72,6 килограммов) проводился 16 января в Брисбене. В конце второго раунда Цзю столкнулся головой с Зерафе, после чего последний сообщил врачу, что ничего не видит.

В результате врач порекомендовал судьям остановить поединок, что они и сделали. Позже бой был признан несостоявшимся. Болельщики в соцсетях обвинили Зерафе в симуляции. Портал Code Sports заявил, что промоутерская компания No Limit Boxing расторгнет контракт со спортсменом, а телеканал Fox Sports внесет его в черный список.

Сам Зерафа разместил кадры, на которых видно, как ему зашивают кожу над глазом. Он рассказал, что провел ночь в больнице, так как, помимо рассечения, у него были выявлены повреждения глазницы и сетчатки. Спортсмен заявил, что разочарован из-за произошедшего. Кроме того, он извинился перед болельщиками.

"Объявление боя несостоявшимся стало горьким событием, особенно когда я чувствовал, что мы только начинаем. Мы с Цзю находили свой ритм, и я уверен, что мы могли бы устроить настоящее шоу для зрителей, я испытываю к нему огромное уважение как к бойцу и человеку", – заявил австралиец.

27-летний Цзю ни разу не проигрывал. В его активе 11 побед, в том числе 9 нокаутом. Ранее он являлся обладателем титулами чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации в весе до 69,9 килограмма.

На счету 33-летнего Зерафы 34 победы, в том числе 22 нокаутом, 5 поражений. В 2024 году австралиец провел бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В результате он проиграл кубинцу Эрисланди Ларе техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко завершил свою карьеру. Он поблагодарил отца, тренера, менеджера и поклонников. По словам украинского спортсмена, к концу карьеры он осознал, что главная победа формируется внутри человека. В списке боксера 18 побед, 12 из которых были взяты нокаутом, и 3 поражения.

