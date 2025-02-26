Боксер Крис Юбенк разбил яйцо о лицо Конора Бенна во время битвы взглядов

Фото: skysports.com

Чемпион мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе британец Крис Юбенк – младший разбил куриное яйцо о лицо своего соперника Конора Бенна во время битвы взглядов. Об этом британский спортсмен написал на своей странице в соцсети X.

Пресс-конференция с боксерами состоялась 25 февраля в Манчестере. После нее началась битва взглядов, в ходе которой Юбенк ударил яйцом Бенна.

Позднее боксер рассказал, что это была отсылка к проваленным соперником допинг-тестам в 2022 году. Тогда Бенн указал, что его положительные результаты тестов могли быть связаны с большим количеством яиц, которые он употреблял.

"Очевидно, загрязненные яйца стали причиной провала двух его допинг-тестов. Поэтому я испачкал его яйцом", – объяснил свой поступок Юбенк.

После случившегося организаторы поединка отменили битву взглядов, намеченную на 27 февраля.

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