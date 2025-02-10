Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после матча

Фото: телеграм-канал "Головой Об Лед/Хоккей Казахстана"

Игроки сборной Туркмении по хоккею напали на спортсменов из команды Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр, которые проходят в китайском Харбине с 7 по 14 февраля. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

В воскресенье, 9 февраля, сборная Гонконга обыграла команду Туркмении. Счет составил 5:1. Хоккеисты из Гонконга заняли первое место в группе С. Во время рукопожатий туркменские игроки Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов набросились на соперников. Арбитр выписал им большой штраф "5+20". В результате конфликта гонконгские хоккеисты не получили травм, однако двоим спортсменам понадобился осмотр в больнице.

После инцидента глава делегации Гонконга на Играх обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и другие организации, участвующие в соревнованиях. Он попросил принять меры для обеспечения безопасности хоккеистов.

В ноябре прошлого года между ЦСКА и московским "Спартаком" состоялся матч, который завершился со счетом 0:2 в пользу последнего. Во втором тайме несколько игроков обеих команд устроили потасовку, по итогам которой с поля удалили Руслана Литвинова и Виллиана Рошу.

Бразильского защитника московского ЦСКА дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги. Такое решение было принято из-за агрессивного поведения футболиста в отношении соперника и официального лица матча.

