The Athletic: хоккеист "Коламбуса" Марченко получил перелом челюсти

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Российский хоккеист Кирилл Марченко, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", сломал челюсть, говорится в материале спортивного издания The Athletic.

При этом травму нападающий получил, находясь на скамейке запасных во время матча с "Далласом". Шайба прилетела Марченко в челюсть.

В этом сезоне хоккеист забросил 21 шайбу в 53 матчах и сделал 34 успешные передачи. На данный момент клуб "Коламбус" находится на четвертом месте в таблице.

Ранее российский нападающий хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В рамках выездного матча, в котором команда Кучерова встретилась с "Чикаго" (4:3 ОТ), российский хоккеист сумел забить победную шайбу в овертайме, а также осуществил две голевые передачи.

