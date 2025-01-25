Хоккеист Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщила пресс-служба турнира.

В рамках выездного матча, в котором команда Кучерова встретилась с "Чикаго" (4:3 ОТ), российский хоккеист сумел забить победную шайбу в овертайме, а также осуществил две голевые передачи.

На данный момент результативная серия Кучерова включает 11 матчей. При этом первой звездой дня был признан канадский нападающий "Виннипега" Коул Перфетти, который осуществил хет-трик во время домашнего матча против клуба "Юта" (5:2). Третьей звездой дня стал американский хоккеист из "Далласа" Джейсон Робертсон. Ему удалось забросить две шайбы в рамках домашней игры с "Вегасом" (4:3).

В нынешнем сезоне российский форвард сумел заработать 73 очка (23 шайбы + 50 передач). Спортсмен находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров. Обойти его смогли только немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" (74 очка) и канадец Натан Маккиннон из "Колорадо" (75).

Ранее Кучеров повторил клубный и индивидуальный рекорд по результативности, совершив пять голевых передач и набрав шесть очков. Сделать это он смог во время матча НХЛ против "Калгари Флэймз". Встреча прошла 12 декабря и завершилась со счетом 8:3 в пользу "Тампы".

