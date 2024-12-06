Свечников стал второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий Андрей Свечников, который выступает за клуб "Каролина Харрикейнз", был признан второй звездой по итогам дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает RT со ссылкой на список лучших игроков, опубликованный на сайте организации.

В рамках матча с "Колорадо" спортсмен сумел набрать четыре очка. Он сделал это, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

При этом первой звездой игрового дня оказался нападающий "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук. В течение игры с "Филадельфией" ему удалось забросить шайбу и отдать четыре передачи.

Третьим из лучших хоккеистов стал голкипер "Монреаля" Сэм Монтембо, который проявил себя на встрече с "Нэшвилл Предаторз", отразив 29 бросков.

Ранее российский спортсмен Александр Овечкин, который является нападающим и капитаном хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", сделал 700-ю голевую передачу в НХЛ. Это произошло в матче регулярного сезона против "Вегас Голден Найтс". Таким образом, он стал седьмым действующим игроком в лиге, который достиг такого результата.