Овечкин стал седьмым игроком НХЛ с 700-ми голевыми передачами

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Александр Овечкин, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз", сделал 700-ю голевую передачу в НХЛ в матче регулярного сезона против "Вегас Голден Найтс", передает RT.

Так, Овечкин стал седьмым действующим игроком в лиге, который достиг такого результата. Кроме того, второе ассистирование за игру позволило ему стать вторым игроком в истории "Вашингтона", который имеет на счету 700 и более передач.

Также седьмой номер первого раунда драфта НХЛ 2023 года 19-летний Матвей Мичков забросил первую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ за клуб "Филадельфия" и оформил дубль в первом периоде игры против "Эдмонтона". Об этом сообщает "Газета.ру".

Однако встреча завершилась в пользу противника – "Эдмонтону" удалось забросить победную шайбу в овертайме. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Ранее Мичков играл в КХЛ за СКА, после чего перешел в "Сочи" на правах аренды. В сезоне 2023/24 он забросил 19 шайб в 48 матчах. Летом 2024 года Мичков перешел в клуб НХЛ.

Между тем российский голкипер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал первым вратарем в XXI веке, который отразил все шайбы соперника и сыграл на ноль в первой игре сезона. Нападающий из его команды Артемий Панарин в той же игре набрал два очка (0+2). "Нью-Йорк" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" со счетом 6:0.