Никита Кучеров повторил рекорд результативности "Тампы" в НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз" повторил клубный и индивидуальный рекорд по результативности, совершив пять голевых передач и набрав шесть очков. Об этом сообщает РБК.

Встреча прошла 12 декабря и завершилась со счетом 8:3 в пользу "Тампы". По ходу игры Кучеров забросил шайбу в ворота противника на 19-й минуте, а также принял участие в пяти голах. До нападающего подобным достижением отметились Марк Рекки, Мартен Сан-Луи, Даррен Рэддиш и Брэндон Хагель.

Набор очков за результативность помог Кучерову повторить личный рекорд – в 2023 году он уже набирал шесть очков за встречу в игре против "Каролины". Таким образом, на счету игрока 44 очка за 14 шайб и 30 передач в регулярном чемпионате. Сейчас он находится на второй строчке лучших бомбардиров лиги, уступая только Натану Маккиннону из "Колорадо" (47 очков).

Ранее нападающий Андрей Свечников, выступающий за клуб НХЛ "Каролина Харрикейнз", был признан второй звездой по итогам игрового дня 5 декабря. В рамках матча с "Колорадо" спортсмен сумел набрать четыре очка. Он сделал это, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

При этом первой звездой игрового дня оказался нападающий "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук. В течение игры с "Филадельфией" ему удалось забросить шайбу и отдать четыре передачи.