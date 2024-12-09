09 декабря, 21:53Спорт
Хоккеист Овечкин провел первую тренировку на льду после травмы
Фото: ТАСС/ AP/John Locher
Хоккеист, капитаном клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые после травмы вышел на тренировку в полной амуниции, рассказал журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети X.
По словам Эль-Башира, спортсмен смог провести на льду более 20 минут.
Овечкин повредил колено во время гостевой встречи с "Ютой": спортсмен столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку.
Агент игрока Глеб Чистяков отмечал, что Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы. Однако, по его словам, он пропустит 4–6 недель матчей.
Позже стало известно, что нападающий с травмой отправился с командой на игру с "Флоридой Пантерз".
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