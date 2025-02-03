Тренер "Виннипега" Арниел оценил гол Овечкина в очном матче НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" Скотт Арниел оценил шайбу, заброшенную российским нападающим команды "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным во время их очного противостояния. Его слова передает RMNB.

В результате матча, который состоялся в воскресенье, 2 февраля, "Вашингтон" уступил "Виннипегу" со счетом 4:5 в овертайме. При этом шайбу, которая спасла "Вашингтон" от поражения в основное время, забросил именно Овечкин. Установлено, что скорость шайбы при броске достигла 142,9 километра в час.

"Этот бросок... Я уже видел его раньше. Это было очень быстро, и, очевидно, Хеллибак не успел среагировать на него", – высказался Арниел.

Тренер "Виннипега" успел поработать с Овечкиным. В период с 2018 по 2022 год он тренировал спортсменов "Вашингтона" в качестве ассистента.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Он высказался об этом еще до своей инаугурации, выступая перед своими сторонниками на митинге в Вашингтоне. Республиканец упомянул хоккейный клуб, поблагодарив его за предоставление помещения для мероприятия.

После слов политика на спортивной арене раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики.

Позже Овечкин заявил, что ему приятны слова 47-го американского лидера. Спортсмен также отметил, что на прошедшую инаугурацию Трампа его не приглашали.