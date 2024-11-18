Тренер Евсеев рассказал, что при нападении у него пострадали глаза

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев, на которого ранее было совершено нападение, рассказал, что у него пострадали глаза. Об этом сообщает телеканал "360".

При этом он отметил, что ему "пришлось отбиваться", чтобы у него также не было ножевых ранений. По словам тренера, сейчас он чувствует себя "более-менее".

Инцидент с нападением на шестикратного чемпиона России по футболу Евсеева и его ассистента Александра Шмарко произошел 17 ноября в Астрахани. Глава пресс-службы ФК "Ленинградец" Георгий Начкепия подчеркнул, что напавших было двое, у одного из них находился нож. Пока их скручивали, один злоумышленник смог ранить по лицу Шмарко.

После пострадавшие вызвали полицейских и бригаду скорой помощи. Отмечается, что напавших хулиганов уже задержали.