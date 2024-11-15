Болельщики подрались на футбольном матче Франция – Израиль

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Париже во время матча Франция – Израиль произошла драка между болельщиками сборных, пишет RT.

На игре также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший лидер страны Николя Саркози.

Отмечается, что в ситуацию вмешались силовики. В настоящий момент нет информации о пострадавших и задержанных.

Как сообщают журналисты издания, сейчас обстановка в Париже тихая. Однако на улицах находятся пропалестинские митингующие и дежурит полиция.

Ранее в Амстердаме сторонники Палестины напали на израильтян после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива. В связи с этим в ЦАХАЛ заявили, что развернут спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян.

Позже полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Правоохранители начали задерживать людей после того, как демонстранты не последовали призыву покинуть площадь.