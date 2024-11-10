Parool: около 100 участников пропалестинской акции задержаны в Амстердаме

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Полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, пишет Parool.

Пропалестинские демонстранты собрались на площади Дам, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Правоохранители начали задерживать людей после того, как демонстранты не последовали призыву покинуть площадь.

Как отмечает издание, власти Амстердама решили продлить запрет на демонстрации в городе до 14 ноября.

По данным СМИ, 8 ноября сторонники Палестины напали на израильтян после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы.

В связи с этим в ЦАХАЛ заявили, что развернут спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян. Миссию осуществят с использованием грузовых самолетов.