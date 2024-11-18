Напавших на тренера футбольного клуба "Ленинградец" задержали

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Напавшие на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера "Ленинградца" Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ФК Георгия Начкепию.

Изначально о нападении на Евсеева рассказал комментатор Денис Казанский. Он заявлял, что инцидент произошел в Астрахани, где 17 ноября "Ленинградец" сыграл матч первенства Второй лиги против местного "Волгаря". Сам Евсеев позже заявил, что его порезали.

"Играли с "Волгарем" в Астрахани, сыграли 1:1. Тренерский штаб с руководством были в ресторане, потом шли пешком в отель по освещенной улице относительно центральной – не очень поздно по местному времени, около полуночи. Нас было много, мы чуть разделились – часть ушла вперед, а главный тренер с заместителем генерального директора остались сзади", – отметил Начкепия.

Он сказал, что услышал крики и потом побежал с начальником команды назад, где и произошло нападение.

Начкепия подчеркнул, что напавших было двое, у одного из них находился нож. Пока их скручивали, один злоумышленник ранил по лицу Шмарко.

"Мы скрутили их, вызвали полицию и скорую. Сейчас находимся в приемном покое", – добавил он.

Глава пресс-службы ФК заявил, что сейчас пострадавшим оказывают медпомощь, их жизни нет угрозы. А злоумышленники переданы правоохранителям. Он подчеркнул, что все, кто находился на месте случившегося, дали показания. Однако пока пострадавшие не определились, будут ли подавать иски.

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