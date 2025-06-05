Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

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Бывший чемпион мира по боксу, украинский спортсмен Василий Ломаченко завершает свою карьеру. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление боксера в соцсетях.

Ломаченко поблагодарил отца, тренера, менеджера и поклонников.

"В жизни любого спортсмена наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", – сказал он.

Спортсмен благодарен Богу за то, что провел "маленького тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность не цели бытия". Как указал боксер, к концу карьеры он осознал, что главная победа формируется внутри человека.

"Дорогие фанаты бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на протяжении десятилетия. Вам желаю также любить бокс и относиться к нему с уважением", – добавил Ломаченко.

Он трижды становился лидером чемпионата мира. В списке боксера 18 побед, 12 из которых были взяты нокаутом, и 3 поражения.

Ранее бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 36-летний британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру. Он провел 37 боев, одержал победу 34 раза (24 нокаутом), потерпел 2 поражения. Еще 1 бой завершился вничью.

