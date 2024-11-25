Шестикратная олимпийская чемпионка Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры

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Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Эмма Маккеон приняла решение о завершении своей спортивной карьеры. Заявление она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Отправляясь в Париж, я знала, что это будут мои последние Олимпийские игры. Я горжусь собой, я отдала своей карьере абсолютно все, как физически, так и морально", – отметила спортсменка.

Олимпийские игры Маккеон выигрывала в 2016, 2020 и 2024 годах. Помимо этого, она завоевала 20 медалей, из которых пять золотых, на чемпионатах мира по водным видам спорта, а также еще 20 медалей – на Играх Содружества в 2014, 2018 и 2022 годах.

Причем Маккеон является рекордсменкой на своей родине по количеству олимпийских наград за карьеру (14) и количеству золотых наград (6).

Недавно объявление о завершении карьеры сделал и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он отмечал, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Спортсмену непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.



Однако последний матч теннисиста окончился не в его пользу. Противником Надаля на Кубке Дэвиса стал голландец Ботик ван де Зандсхулп, их трехматчевая игра закончилась со счетом 1:2. При этом поражение стало вторым за всю карьеру испанца при 29 победах.