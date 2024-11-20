Испанский теннисист Надаль завершил карьеру поражением

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Испанский теннисист Рафаэль Надаль решил завершить спортивную карьеру в 38 лет, однако его последний матч окончился не в его пользу, передает РБК.

Противником Надаля на Кубке Дэвиса стал голландец Ботик ван де Зандсхулп, их трехматчевая игра закончилась со счетом 1:2 в пользу последнего. Таким образом, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале турнира.

"Титулы, цифры – все это есть. <...> Однако мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как простого человека из небольшой деревни на Мальорке, который следовал своей мечте и много трудился, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас", – сказал Надаль после завершения матча.

При этом поражение стало вторым за всю карьеру испанца при 29 победах. Его первый проигрыш произошел в феврале 2004 года в игре с чехом Иржи Новаком. В свою очередь, из крупных соревнований Надаль не смог осилить только Итоговый турнир ATP.

О своем завершении карьеры теннисист объявил в начале октября. Надаль отмечал, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Спортсмену непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.

Тем временем американская спортсменка Линдси Вонн, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр в дисциплине скоростного спуска в 2010 году, объявила, что возвращается в спорт в 40 лет. Она завершила карьеру в 2019 году из-за травмы, однако в 2024-м возобновила тренировки. По ее словам, она почувствовала радость, что и повлияло на решение.